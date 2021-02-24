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فن

في أحدث جلسة تصوير.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها بالرقص فوق النيران

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:16 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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محمد بدران
شارك أحد المصورين المشاهير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها النجمة نيللي كريم .

وظهرت نيللي في الصور وهي تتراقص وسط النيران مستعرضة رشاقتها ومهاراتها في رقص الباليه، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر الموقع.

أعلن المنتج جمال العدل عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل. 

"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

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