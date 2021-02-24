شاركت تامر حسني عودته لحبيبته القديمة.. اعرف قصة هذه السيارة | صور

متجدد دائمًا في ظهوره.. متأنق في اختياراته.. صاحب إطلالات كلاسيكية وشبابية متنوعة منحتهُ مكانة متفردة بين نجوم جيله، حتى أصبح نجم الجيل لقبًا وواقعاً، استطاع تامر حسني منذ الوهلة الأولى أن يجتذب إليه قطاع كبير من الجماهير مع أول أغنية يطلقها "شكلي هحبك ولا إيه" ضمن ألبوم فري ميكس عام 2000 ليسلك بعدها مسلكا خاصا نحو التوهج والتألق والنجومية.





ويفسح لنفسه طريقا لتحقيق أحلامه وغاياته، ليصل في غضون 11 سنة إلى مرتبة متقدمة بين نجوم الوطن العربي، ويحوز على جوائز عالمية رفيعة في الغناء والموسيقى.





ارتبط دائما اسم الثنائي تامر وشيرين ببعضهما في بدايات الألفية الثانية، حيث العام 2002 حينما أصدرت شركة فري ميوزيك ألبوما غنائيا مشتركا بين هذا الثنائي ليحقق نجاحا ساحقا ويسطر اسمهما بحروف من ذهب في عالم الغناء، ويبدأ اسم تامر حسني في الإنطلاق بين كبار الفنانين، وقام تامر حسني بإصدار العديد من الألبومات الغنائية ، وتصوير الكثير من أغنياته على طريقة الفيديو كليب الذي برع بدوره في الأداء التمثيلي في تصوير هذه الفيديوهات.





وكان ضمن هذه الأغنيات المصورة أغنيته الشهيرة " صحيت على صوتها " الذي تناول قصة شاب يحب فتاة فيحدث بينهما مشكلة ما فيظن بأنها قد تركته، ليفاجأ بعد ذلك بمكالمة هاتفية منها لتخبره بحبها له، وكان تدور جميع أحداث الفيديو كليب داخل سيارة كان يجلس بها تامر و أصدقائه، وكانت هذه السيارة الشبابية تعد أيقونة جيل الألفية الثانية.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات البريطانية الفارهة جاجوار التي تأسست في العالم 1922، والتي كانت بداية إنتاجها تصنيع الدراجات النارية، لتبدأ بعد ذلك في إصدار السيارات الرياضية الفاخرة.





ظهرت السيارة برفقة تامر حسني في الفيديو كليب من طراز JAGUAR XK CABRIOLET موديل عام 2010، التي زودت بمحرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 385 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، لتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 5.6 ثوان فقط.





يذكر أن أغنية صحيت على صوتها لتامر حسني من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لهذه الأغنية تامر حسني في أول تجربة إخراجية له، و أصدرت هذه الاغنية ضمن ألبوم يحمل إسمها في العام 2010.