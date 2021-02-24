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اقتصاد

بعد التراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:59 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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هاجر رزق
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم 24  فبراير 2021، عن تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بواقع جنيه واحد لكل جرام، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 790 جنيهًا للجرام، ليسجل تراجع 5 جنيهات في يومان، وذلك وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي. 

أسعار الذهب :
وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24  فبراير 2021 في مصر. 

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- سعر جرام الذهب عيار 24 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 903 جنيهات، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر. 


- سعر جرام الذهب عيار 21 :
استقر  سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 790 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 :
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يبلغ 677 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم :
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب :
فيما سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27090 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب :
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 903 آلاف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1766 دولاراً.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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