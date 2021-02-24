معدل البطالة البريطاني يرتفع لمستوى قياسي في آخر 5 سنوات

أشارت أحدث التقارير العالمية إلى ارتفع معدل البطالة البريطاني بنسبة 1ر5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 ما يعد أعلى مستوى له منذ عام 2016.





ووفقا لتقرير عبر قناة "سي إن بي سي" الأمريكية كشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية حول عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات أن عددهم ما زال منخفضًا بواقع 726 ألفًا منذ شباط 2020 فيما يشكل العاملون دون 25 عامًا غالبية من فقدوا وظائفهم.





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ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحدًا من بين كل خمسة موظفين تقريبًا بتدبير يعتبر الأعلى تكلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا المستجد حيث سيكلف الحكومة البريطانية وفق التقديرات نحو 70 مليار جنيه إسترليني بحلول موعد نهايته المخطط في الـ 30 من إبريل المقبل.





وكان البنك المركزي البريطاني أعرب عن اعتقاده بأن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة ثمانية بالمئة في منتصف 2021 أي بعد انتهاء برنامج دعم الوظائف.