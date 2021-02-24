علاج الحموضة للحامل، تشعر الكثير من الحوامل بالحموضة الشديدة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك تحتاج الحامل الي المشروبات والادوية الخاصة ، كما ان علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن والتاسع تختلف عن الاشهر الاولي في الحمل ولذلك نعرض لكي علاج حموضة المعدة للحامل بطرق مختلفة

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علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

اليانسون للتخلص من الحموضة :

يعتبر اليانسون من أقدم الأعشاب الهندية والتي يعتمدون عليها في كل الوجبات تقريبا وفي الحقيقة ان اليانسون مفيد جدًا فهو يسهل عملية الهضم ويساعد في التخلص من الحموضة ويقلل من درجة حموضة سوائل المعدة كما أنه أيضا طارد للغازات وهو الافضل في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب.

استخدام اليانسون علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

• أضف من ربع إلى نصف ملعقة من اليانسون مع كل وجبة

• قم بطحم ملعقة من حبوب اليانسون وضعها في كوب من المياه وتناوله 3 مرات يوميا.

• تناول نصف ملعقة من مستخلص زيت اليانسون مرة كل يوم.

• قم بغلي ملعقة من بذور اليانسون مع كوب من المياه 5-10 دقائق ثم ضع عليها القليل من العسل للتحلية وتناولها كلما شعرت بالحموضة أو الحرقة.

علاج الحموضة للحامل بالاعشاب

أوراق وبذور البازلاء في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

أوراق البسلة تحتوي على الكثير من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم كما أن البسلة نفسها تساعد في إفراز المعدة للمواد التي تساعد في تعادل الأحماض داخلها مما يقلل من الحموضة وتساعد أيضًا على طرد الغازات التي تشعرك بعدم الارتياح من الجهاز الهضمي لعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

استخدام أوراق البازيلاء في علاج الحموضة :

• مضغ 5-6 أوراق من البازيلاء بعد كل وجبة

• ضع 8-10 أوراق من أوراق البازيلاء في كوب به ماء دافئ وعندما تشعر بالحرقة تناولها وستشعر بالراحة

اقضي على الحموضة بإستخدام الحليب المخفوق أو اللبن الرايب وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

الحليب الرايب هو الناتج من الحليب المخفوق المتخثر لإستخراج الجبنة أو الزبد من الحليب، يملك الللبن الرايب القدرة على معادلة أحماض المعدة مما يساعد بشكل سحري على التخلص من الحموضة كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمعادن المفيدة للجسم بشكل عام وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

• ضع ملعقة من الليمون أو خل التفاح على كوب من اللبن الرايب واتركهم لمدة 5 دقائق لتختمر ثم تناولها

• تناول كوب من اللبن الرايب بعد كل وجبة لعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

علاج سريع للحرقان عند الحامل

الكمون للقضاء على حموضة المعدة وهو احدي مشروبات لعلاج الحموضة للحامل ، يستخدم الكمون بشكل مكثف في المكسيك وأسبانيا والهند والشرق الأوسط في الطهي وهو يحتوي عل الكثيرمن الفوائد فهو يحتوي على الحديد والماغنيسيوم والعديد من المعادن و الفيتامينات وقد أثبتت الدراسات أنه يساعد في تحجيم إفرازات انزيمات الهضم مما يقلل من الإحساس بالحموضة وافضل مشروبات لعلاج الحموضة للحامل

استخدام الكمون من مشروبات لعلاج الحموضة للحامل

• ملعقة من الكمون وقم بغلها مع كوب من المياه 5-6 دقائق واتركها تبرد ثم اشربها

• من أجل التخلص الفوري من الحموضة يمكنك تناول حبوب الكمون بشكل مباشر حتى تشعر بالراحة



علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن

يحتاج علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن الي وصفات واكلات تساعد علي الهضم وتقلل من الحرقان مثال اللبن الرايب والخيار والخس وغيرها من الاطعمة الخفيفة التي تخفف الحموضة وهي افضل طرق علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن كما ان البطيخ من الاطعمة التي تدخل في علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن

علاج الحموضة للحامل في الشهر التاسع وهي نفس طريقة علاج الحموضة في الشهر الثامن من خلال الاطعمة والمشروبات المهدئة للمعدة اما عن علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى فهو يختلف تماما عن الشهور الاخيرة من الحمل حيث ان علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى لابد من اتخاذ الحذر والابتعاد عن المشروبات الساخنة التي تؤدي الي انقباضات في الرحم ولذلك يمكن الاعتماد علي الاكلات الخفيفة الغنية بالالياف والاعتماد علي الزبادب والحليب والفواكة والخضروات الي تساعد في علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى.

علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى

توجد العديد من أدوية علاج الحموضة للحامل ولكن لايلجأ اليها ااكثير وذلك لخطورة الادوية علي الحامل، ولذلك فأن أدوية علاج الحموضة للحامل تكون من خلال المشروبات والاطعمة الطبيعية ولاينصح بتناول أدوية علاج الحموضة للحامل بدون استشارة طبيب

اسباب الحموضة عند الحامل

يحدث حرقان المعدة عندما يكون الصمام بين المعدة والمريء غير قادر على منع حامض المعدة من العودة إلى المريء. أثناء الحمل ، يتسبب هرمون البروجسترون في إرخاء الصمام ، مما يزيد من تكرار حرقة المعدة، مع زيادة الألم في منطقة الصدر والحلق والفك.

قد تواجه السيدة الحامل صعوبات في المعدة مثل حرقان المعدة وعسر الهضم ولاسيما في الشهور الأولى، مما تسبب في ارتجاع المرئ، وتصل حرقان المعدة التى تسبب حرقان اخر في الفم والأنف ايضًا.

كما يحدث حرقان المعدة الحموضة المعوية وعسر الهضم أكثر شيوعًا خلال الثلث الثالث من الحمل لأن الرحم المتزايد يضع الضغط على الأمعاء والمعدة، قد يؤدي الضغط على المعدة، مما يسبب إزعاج للسيدة الحامل.

وفي الشهر الرابع من الحمل تصاب الحامل بـ حرقان المعدة بسبب املاح المعدة الصادرة من الأمعاء، وينصح الأطباء في هذه المرحلة بعدم تناول التوابل والأطعمة التي تحتوي على دهون، مع شرب كوب من الحليب قبل النوم باستمرار فإنه يقلل من حرقان المعدة عند الحامل في الشهر الرابع.

وتصاب الحامل بـ حرقان المعدة في الشهر الخامس، عند ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون، فهو المسئول عن حركة المعدة، كما انه يعمل على بطئ عملية الهضم، كما تتسبب تكوين الحصوات في المعدة عند الحامل في حرقان المعدة.

وتعاني الحامل في الشهر التاسع من الحمل من حرقان المعدة بسبب تضاعف حجم الجنين مما يؤدي إلى الضغط الشديد على المعدة.

كما اثبت العلماء وفقًا لموقع "americanpregnancy"، ان لا يوجد علاقة بين جنس الجنين وحرقان المعدة عند الحامل.