فوائد البطيخ للحامل.. أبرزها التخلص من الحموضة

يعتبر البطيخ أحد أشهر الفواكه الصيفية والذي يساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة، وهو قد يكون مثالي وملائم لمن يبحثون عن خسارة الوزن والتخلص من البدانة.

وهناك العديد من الإستخدامات للبطيخ فيمكن شربه كعصير أو داخل سلطة الفواكه والمشروبات، ويعتبر البطيخ أحد الخضروات الأمن تناولها خلال فترة الحمل، حيث ينصح الأطباء بتناول الحوامل البطيخ من الشهر الأول وحتى التاسع لما يحتويه من فوائد متعددة لهم.





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ويساعد البطيخ في التخفيف من حرقة المعدة والحموضة التي تصيب الحوامل في الشهور الاخيرة، بالإضافة إلى انه يقلل من التورم الذي يصيب القدمين بسبب ثقل الوزن في الشهور الأخيرة، وفقا لما نشر بموقع "ويب ميد" الطبي.





يمكن لمحتوى البطيخ العالي من الماء (92 في المائة) والسكريات أن تساعد في تخفيف غثيان الصباح والجفاف الذي يحدث في الشهور الأولى من الحمل، ويمكن أن تساعد المعادن التي يحتويها في منع تقلصات العضلات في الثلث الثالث من الحمل.





وعلاوة على ذلك، اكتشف العلماء أن البطيخ مليء بالفيتامينات A و C و B6، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، هذه العناصر الغذائية مهمة لتنمية رؤية الجنين و دماغه وجهازه العصبي وجهاز المناعة، بالإضافة إلى ان البوتاسيوم ينظم توازن الماء في الدم وأنسجة الجسم أثناء الحمل.



