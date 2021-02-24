التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وشغلك فى قريتك توفر فرص عمل للشباب..فيديو

قال المهندس ياسر عرفات، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة مشروعك تم اطلاقها فى عام 2015 طلبت فيها التعاون مع البنوك بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والغرض منها التنمية الاقتصادية الاجتماعية فى القرى والنجوع والمراكز، اما مبادرة مشروعك وشغلك فى قريتك فهى مكملة، و تستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعى الصغير والمتوسط الموزع فى مختلف أنحاء الجمهورية.





وأضاف عرفات، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن المبادرة تهدف إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم فى كافة النواحى اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.





وتابع أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة " شغلك فى قريتك " بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى 4 محافظات هى الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، وتمت الموافقة على الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه من المخطط إنشاء حوالى 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهى الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يساهم فى القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.



