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رياضة

بعد الهزيمة أمام سيمبا.. راحة ٤٨ ساعة للاعبي الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
منح بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.


وحرص المدير الفني للفريق على منح راحة سلبية من التدريبات للاعبين بعد العودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.


‎وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
 

‎ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.
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