بعد اكتشاف عقار تينوفينامايد.. تعرف على الآثار الجانبية له ونسبة نجاحه في علاج فيروس بى

يستخدم عقار تينوفينامايد في علاج التهاب الكبد الوبائي المزمن B، والعدوى الفيروسية للكبد، وهو يعمل عن طريق وقف أو إبطاء نمو الفيروس؛ حيث يمكن أن تؤدي عدوى التهاب الكبد المزمن إلى تلف خطير في الكبد ( تليف الكبد ) وسرطان الكبد.









ولا يُعرف ما إذا كان عقار تينوفينامايد يعالج يعالج التهاب الكبد الوبائي B نهائيا أو يمكن أن يمنعك من نقل الفيروس للآخرين أم لا حتى الآن، ولكن إن كنت مصابا بفيروس بى الكبدى فعليك باستشارة الطبيب قبل استخدامه.









وإذا كنت تعاني من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب عدوى التهاب الكبد ب ي، فلا ينبغي استخدام بمفرده لأن هذا قد يجعل من الصعب علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، ويجب دائمًا استخدام العلاج الدوائي المركب لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. عقار تينوفينامايد









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ويتم تناول عقار تينوفينامايد عن طريق الفم مع الطعام حسب توجيهات الطبيب، عادة مرة واحدة يوميًا، و إذا كنت تخضع لغسيل الكلى، في أيام غسيل الكلى، خذ جرعتك اليومية من هذا الدواء بعد غسيل الكلى.









تعتمد الجرعة من عقار تينوفينامايد على حالتك الطبية، والاستجابة للعلاج، والأدوية الأخرى التي تتناولها.











تأكد من إخبار طبيبك والصيدلي عن جميع المنتجات التي تستخدمها (بما في ذلك الأدوية الموصوفة والأدوية غير الموصوفة والمنتجات العشبية).









للحصول على أفضل النتائج لمرضى فيروس الكبد الوبائي بي تناول عقار تينوفينامايد في أوقات متباعدة بشكل متساوٍ. لمساعدتك على التذكر، تناول هذا الدواء في نفس الوقت كل يوم.









إذا تقيأت في غضون ساعة واحدة بعد تناول جرعة، فتناول جرعة أخرى من عقار تينوفينامايد، إذا حدث القيء بعد أكثر من ساعة من تناول جرعتك، فلا تتناول جرعة أخرى، خذ جرعتك القادمة في الوقت المعتاد.









ولا تأخذ أكثر أو أقل من عقار تينوفينامايد مما هو موصوف أو توقف عن تناوله حتى لفترة قصيرة ما لم يوجهك طبيبك للقيام بذلك.











قد يؤدي القيام بذلك إلى تفاقم العدوى أو صعوبة علاجها، أو تفاقم الآثار الجانبية.









الآثار الجانبية لعقار تينوفينامايد ويصاحب استخدام عقار تينوفينامايد لمرضى فيروس بي بعض الآثار الجانبية مثل: الصداع أو الغثيان أو التعب أو السعال، إذا استمرت أي من هذه الآثار أو ساءت، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور.



وتذكر أن طبيبك قد وصف هذا الدواء لأنه قد رأى أن الفائدة التي تعود عليك عند استخدام عقار تينوفينامايد أكبر من مخاطر الآثار الجانبية، والكثير من مرضى فيروس الكبد الوبائي بي الذين يستخدمون هذا الدواء لا تصيبهم جانبية خطيرة. آثار



أخبر طبيبك فورا إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة من ع قار تينوفينامايد ، بما في ذلك: التغيرات النفسية / المزاجية (مثل الاكتئاب، والقلق، والارتباك)، وعلامات مشاكل الكلى (مثل التغير في كمية البول)، والعطش غير العادي.



نادرا ما يسبب عقار تينوفينامايد آثارا جانبية حادة وشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضه مشاكل الكبد (مثل الغثيان / القيء الذي لا يتوقف، وفقدان الشهية، وآلام المعدة / البطن، واصفرار العينين / الجلد، والبول الداكن) أو سرعة التنفس، النعاس، الغثيان / القيء، ضعف غير عادي).



من النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية تجاه عقار تينوفينامايد، ومع ذلك، احصل على مساعدة طبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض لرد فعل تحسسي خطير، بما في ذلك: طفح جلدي ، حكة / تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)، أو دوار شديد، وصعوبة في التنفس.





