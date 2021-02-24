استعدادات امتحانات الترم الأول بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا.. صور

أنهت كلية الهندسة للبنين بجامعة الأزهر بقنا، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقام الدكتور علي حسن منصور عميد كلية الكلية، والدكتور محمد جلال وكيل الكلية، والأستاذ عصام سعد مدير الكلية، بتوزيع لجان جميع الفرق ومتابعة تجهيزات لجان الامتحانات استعدادا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، و ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي. بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حرصا على مصلحة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما تم عمل اعلانات لتسهيل وصول الطلاب الي اللجان دون أى تزاحم؛ حفاظًا على الجميع.

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها الجامعة، ضمن منظومة التحول الإلكتروني بمرافقة مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، وسعاد بكر، الأمين المساعد لفرع البنات، وقد أشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030م.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي اليوم خلال جولته التفقدية لورشة العمل التي تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع كليات: الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض بنين وبنات بالقاهرة، والتي عقدت بمقر كلية صيدلة البنات بالقاهرة؛ حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي الثانية، وقد سبقت بورشة تدريبية أول أمس ضمت أعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة.



