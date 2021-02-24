"تعليم مطروح" يحصد المركزين الثانى والسادس في مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى الجمهورية

شهدت مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمرحلتين الإعدادية والثانوية حصول طالبين بمطروح على المركزين الثانى والسادس وذلك في إنجاز كبير لتعليم مطروح.









حصلت الطالبة جاسمين محمد عبدالحليم بمدرسة الروضة الاعدادية على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو العربي للمرحلة الاعدادية بينما نال الطالب يوسف عطيوة عبدالله بمدرسة الشهيد احمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية على المركز السادس علي مستوي الجمهورية في المسابقة ذاتها للمرحلة الثانوية.





وأشاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالإنجاز الكبير الذي حققه توجيه عام اللغة العربية بعد حصد المركزين الثاني والسادس علي مستوي الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالترتيب بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم .





وقدم مدير التعليم الشكر إلى يسري مجاهد موجه عام اللغة العربية والموجهين الأوائل والموجهين تقديرا لهذا الانجاز الكبير علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجا للعمل المخلص والاداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.





كما قدم سلامة التهنئة والشكر لمعلمي ومديري مدرستي الروضة والثانوية العسكرية (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك أولياء أمور الطلاب، واصفًا اياهم بشركاء النجاح والإنجاز معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.





وأهدي وكيل الوزارة إنجاز مسابقة التحدث بالفصحي للواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه الدعم للمنظومة التغليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الانشطة التربوية في سبيل مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.





من ناحية اخرى قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بتكريم جمال سعد مدير إدارة التدريب بتعليم مطروح لبلوغه سن المعاش بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و نبيل نجيب مدير التعليم الفني ولفيف من العاملين بتعليم مطروح وذلك بالاحتفالية التي نظمتها إدارة التدريب بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المديرية.





وأوضح سلامة أن هذا التكريم يأتي تقديرا من تعليم مطروح للأداء المتميز والعمل المخلص للمربي الفاضل في مضمار العلم والتعليم ودوره التربوي المؤثر في تخريج اجيال وطنية مخلصة.





وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة بحضور تلك الاحتفالية الجميلة المعبرة عن أسمي معاني الوفاء ورد الجميل من العاملين بإدارة التدريب مقدمًا الشكر والعرفان لجمال سعد تقديرًا لأخلاقه الفاضلة وسلوكياته السامية وجهوده المتميزة طوال حياة مهنية متميزة قاربت الأربعين عامًا كانت زاخرة بالعمل والإخلاص والأداء الفعال والانجاز والجدية والإلتزام.