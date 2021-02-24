وجه بتلبية احتياجاتهم.. سكرتير عام مطروح يزور مصابي حادث سيوة

زار اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح مستشفى مطروح العام، الأربعاء، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق المراقي بهي الدين بسيوة، والذي وقع أمس الثلاثاء، وتم تحويل المصابين لمستشفى مطروح العام.









وتابع الحالة الصحية لمصابي الحادث وعددهم 6 مصابين لمتابعة تلقى الرعاية الطبية والعمليات الجراحية اللازمة، والوقوف على احتياجاتهم الطبية اول بأول تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن حالة المصابين تتم متابعتها أولا بأول وتقديم كافة العناية والرعاية الطبية لهم مع إجراء الفحوصات والأشاعات والعمليات الجراحية اللازمة مع وضعهم تحت الملاحظة الدائمة، حيث تم خروج حالة وباقى 5 حالات منهم حالتين بعناية الجراحة، وحالتين بعناية الأطفال، وأخرى بالعناية المركزة.









يذكر أن حادث انقلاب سيارة قد وقع امس بقرية المراقى بواحة سيوة والذى أسفر عن مصرع ٦ أشخاص وهم عيسى ص.ي ٢٤ سنة ،راضية خ.م ٢٢ سنة ،موسي ا.م ١٨ سنة ،ابراهيم ع.ا سنة ونصف ،ياسمين خ.م ٤ سنوات ،نورهان ع.ا ٩ سنوات .





وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن اصابة ١٣ آخرين وهم "محمد خ.م ١٠ سنوات ،وهاجر خ.م ١٨ سنة ،وخديجة ا.م ٢٥ سنة، وجمال ع.ف ٣ سنوات ،ومحمد ع. ا ٤ سنوات ، نجاح ي.ز ٢٨ سنة ،عيسي ص.ع ٣ سنوات ،اشرف ا.م ١٨ سنة ،عبد الناصر ن.ا ٤ شهور ،شمعة ا.م ٢٩ سنة ،جميلة ن.ا سنة ،ورغد ع.ف ٥ سنوات.