تعليم دمياط تتسلح بالإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات النقل.. السبت القادم

صرح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن المديرية قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز، مضيفا أنه قد تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.





وتابع عادل عثمان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وحفاظًا على استمرار العملية التعليمية مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.





وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة" منال عوض" محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة بداية من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الحالي، وتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.



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