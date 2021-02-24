غرفة الشارقة تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والسعي الدؤوب نحو تحفيز الفعاليات الاقتصادية في الإمارة لتنفيذ مزيد من المشاريع الإستثمارية ورفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموح البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة في مقر الغرفة مؤخرا، لوفد رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي، برئاسة أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي، وكان برفقته سعادة المستشار وائل فتحي قنصل جمهورية مصر في دبي وسعادة أشرف حمدي وزير مفوض تجاري رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في القنصلية.

وبحث الجانبان خلال اجتماع انعقد على هامش الزيارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تطوير التبادل التجاري بين الشارقة وجمهورية مصر والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب، بما يعزز العلاقات المشتركة بين الإمارات ومصر حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والتاسع عالميا لمصر، كما تشكل جمهورية مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات.

تعزيز العمل المشترك

ورحب العويس بالوفد الزائر، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين لتنميتها بمختلف القطاعات، وتعزيز العمل المشترك بينهما بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص غرفة الشارقة على تنمية وتطوير العلاقات بين مصر والشارقة ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الجانبين ودفعها قُدما إلى الأمام، في إطار استراتيجية الغرفة نحو العمل الدائم على تقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة تنفيذا للرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية

وأشار العويس، إلى التزام غرفة الشارقة بتقديم كافة سبل الدعم لرجال الأعمال والشركات المصرية العاملة في الإمارة، داعيا مجتمع الأعمال والجهات ذات الصلة في مصر إلى تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، للتعرف عن قرب على الواقع الاقتصادي في الإمارة وإقامة العلاقات مع نظرائهم المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمُجزية المتاحة في الشارقة، مؤكدا استعداد غرفة الشارقة على تسخير إمكانياتها وتوفير كافة التسهيلات لتلبية تطلعات رجال الأعمال في الشارقة ومصر.

وجهة استثمارية رائدة

من جهته أعرب أشرف الديب، عن تطلع حكومة مصر إلى استقطاب الشركات العاملة في إمارة الشارقة للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الجانبين، مثنيا على جهود غرفة الشارقة ودورها في توفير التسهيلات المتميزة التي تقدمها إمارة الشارقة لرجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار بالإمارة، مؤكدا أن الشارقة تعد وجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وموقع جغرافي مميز، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية لا مثيل لها.

مستويات أرحب من التعاون

من جانبه لفت سعادة محمد أحمد أمين العوضي، إلى أهمية عقد اللقاءات الدورية بين الجانبين بما يؤسس نحو مزيد من النمو والتطور في العلاقات والتعاون والشراكة في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية التي تخدم مصالح البلدين وخير شعبهما، معربا عن أمله بأن يُسهم هذا اللقاء في دفع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري إلى مستويات أرحب وأشمل من العمل المشترك، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية تعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية أمام القطاع الخاص الإماراتي لإقامة المشاريع المشتركة في مختلف المجالات الحيوية ، حيث تتخذ نحو 11980 شركة مصرية من الشارقة مقرا لأعمالها.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي قد تضاعف بين الإمارات ومصر أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019، وخلال النصف الأول من 2020.



