ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تصل لـ 5000 جنيه.. رسوم جديدة على شركات السياحة بمشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:01 ص
مشروع قانون إنشاء
مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية
Advertisements
حسن رضوان
حدد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة المقدم من الحكومة ولذى يستعد مجلس النواب، لمناقشتة الأحد المقبل خلال الجلسة العامة، رسوم جديدة علي شركات السياحة.

ويستعرض صدي البلد، أبرز هذه الرسوم فيما يلى:

تنص المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بان يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي التحو الآتي:


- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.

- رسم أستخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.

وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إلية.

وتنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية

أهداف مشروع القانون:

وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:

- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. 

- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف واجه مجلس النواب سماسرة ووسطاء العمرة؟.. التفاصيل

سياحة البرلمان توافق بالإجماع على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

بعد موافقة سياحة النواب.. 5 أهداف لـ مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

تصل لـ 3 ملايين جنيه غرامة.. عقوبات رادعة للشركات غير المرخصة حال تنظيم رحلات العمرة

النواب يناقشه الأحد .. ننشر نص مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. سر غضب عادل إمام من أحمد عقل ورحيله فجأة

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

ريهام سعيد تثير جدل جمهورها على إنستجرام برسالة غريبة.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد