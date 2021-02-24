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محافظات

جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:07 م
محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره
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عبد العزيز جمال
افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  أعمال تطوير شارع منيل الروضة، بعد تشجيره وتجميله بالإضاءه وشجيرات الزينة الخلابة. 


وفي سياق متصل أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقاطنو منطقة المنيل التابع لحي مصر القديمة بجهود محافظة القاهرة في إعادة تأهيل وتطوير وتشجير وإنارة شوارع المنطقة وإعادتها لرونقها الحضاري وإعادة رصف ورفع كفاءة شوارع المنيل.

وصدرت تكليفات عاجلة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة تطوير منطقة المنيل ورفع كفاءة الشوارع 100%.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته للأجهزة المعنية بالمرور على الطرق للتأكد من تنفيذ التكليفات بأسرع صورة كما كلف بتطوير ورفع كفاءة الأرصفة والطرق، وتكثيف الحملات، ومتابعة صيانة بشكل دورى وسرعة استكمال بتزيين أعمدة الإنارة.

ووجه أهالي المنيل الشكر للأجهزة  التنفيذية بمحافظة القاهرة واللواء خالد عبدالعال، وقاموا بنشر تغريدات وتداول منشورات وصورا للشوارع والطرق بعد عملية التطوير مشيدين بسرعة استجابة المحافظة لمناشداتهم خلال الفترة الماضية.

جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد
جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد
جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد
جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد
جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد
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بعد تطويره.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بحي مصر القديمة

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