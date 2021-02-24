تسجيل 1001 إصابة جديدة بـ كورونا فى الكويت





أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1,001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي جديدة 187,005 إصابة.





كما رصدت الصحة الكويتية تعافي 960 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 175048 حالة.





فيما سجلت الوزارة الكويتية 5 حالات وفاة جديدة بـ الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1062 حالة وفاة.



