إعدام مواطن في قطر.. بيان عاجل من الرئاسة التونسية

كشفت مؤسسة الرئاسة التونسية، استجابة أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد ، بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي.





وبينت الرئاسة التونسية ، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنه تم تأجيل المحاكمة الى الأول من مايو القادم، لافتة الي انه سيتم النظر في تلك الأثناء، في عقوبة بديلة.





وفي سياق متصل اصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الأربعاء، حكما بإطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية.





ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، إطلاق سراح نبيل القروي، مقابل توفير ضمان مالي قدره حوالي 30 مليون دينار، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي أجري في القضية التي تعلقت به.





وفي تصريح لشمس أف أم، أكد الناطق باسم القطب محسن الدالي، أنه سيتم إطلاق سراح القروي فور توفير المبلغ المالي.





وكان نبيل القروي، قد أودع السجن قبل أسابيع بسبب قضايا تبييض أموال وشبهات فساد أخرى.



