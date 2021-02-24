البيت الأبيض: سنرد في الوقت المناسب على هجمات إيران داخل العراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات التي تشنها التنظيمات الموالية لها في العراق.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: " نحمّل إيران مسؤولية هجمات التنظيمات الموالية لها في العراق".





وأكدت بساكي، أن الولايات المتحدة سترد في الوقت المناسب وبطريقة محسوبة على هجمات وكلاء إيران في العراق، مضيفة: " سنستخدم مزيجًا من الأدوات العلنية والسرية في ذلك".





وفيما يتعلق بابرنامج النووي الإيراني، أشارت بساكي إلى أن إيران لا تزال بعيدة عن التزاماتها في الاتفاق النووي، موضحة أن واشنطن تنتظر ردها على الدعوة الأوروبية للاجتماع.



