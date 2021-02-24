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أخبار العالم

البيت الأبيض: سنرد في الوقت المناسب على هجمات إيران داخل العراق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
جين بساكي
جين بساكي
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محمد عثمان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات التي تشنها التنظيمات الموالية لها في العراق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: "نحمّل إيران مسؤولية هجمات التنظيمات الموالية لها في العراق".

وأكدت بساكي، أن الولايات المتحدة سترد في الوقت المناسب وبطريقة محسوبة على هجمات وكلاء إيران في العراق، مضيفة: "سنستخدم مزيجًا من الأدوات العلنية والسرية في ذلك".

وفيما يتعلق بابرنامج النووي الإيراني، أشارت بساكي إلى أن إيران لا تزال بعيدة عن التزاماتها في الاتفاق النووي، موضحة أن واشنطن تنتظر ردها على الدعوة الأوروبية للاجتماع.

وكان عدد من النواب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، أكدوا أمس، أنهم وقعوا على بيان رافض لقرار رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأعرب النواب الجمهوريون عن قلقهم حيال عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صفقة نووية جديدة، دون معالجة مخاوف الجمهوريين بشأن تخفيف العقوبات على إيران، وهو ما سيمكن النظام الإيراني من الوصول إلى الإمدادات النقدية التي يحتاجها بشدة.

وأضاف النواب الجمهوريون في رسالتهم أن إيران دعمت الإرهاب الدولي مرارًا ولا يجب أن تكون الإدارة الأمريكية مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية.

وأكدوا أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيرين إلى أن محاولة استرضاء نظام إرهابي مثل النظام الإيراني سيأتي على حساب الأمن القومي الأمريكي.
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