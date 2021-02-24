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توك شو

تفاصيل مقتل الطفل «عمار» أمام أنظار والده.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، مقطع فيديو لرد فعل أب بعد مشاهدته وفاة ابنه أمامه،  بعد اصطدام سيارة نقل بدراجته التي كان يسير بها على جانب الطريق.

وقال "على" والد الطفل عمار، ضحية حادث سيارة النقل، إن ابنه كان يسير بدراجة في مكان مخصص للدرجات، ولكنه فوجيء بسيارة نقل تصل إلى مكانة، مضيفًا: " سبحان الله، هو أجله كدا، كنت بلم كل حتة من جسمه".


وأضاف والد الطفل "عمار" الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أن الطريق كان هادئا وليس مزدحما بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا ثلاث أسر يعبرون الطريق، وكانت زوجته خلف نجلة المجني عليه، وأنه كان قد عبر الطريق وكان بينه وبين الرصيف خطوة واحدة.

وواصل: "السائق اصطدم في حافة الطريق بعد ما عبر ابني الطريق، وكان يقود السيارة بسرعة عالية جدا".

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