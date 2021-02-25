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محافظات

مصرع عامل صيانة أثناء تصليح الأسانسير داخل مستشفى بالدقهلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي عامل صيانة أسانسيرات مصرعه داخل مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية سقط من الاسانسير الخاص بالمستشفى أثناء عمل صيانة له.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة تمي الامديد بمصرع عامل صيانة سقط من اسانسير مستشفى الحجر الصحى بتمي الأمديد اثناء اجراء صيانه لها.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين ان العامل يبلغ من العمر 55 عاما ومقيم قرية ميت الكرماء التابعه لمركز طلخا ويعمل لدى إحدى الشركات الخاصة التى تعمل بالصيانة حيث تبين أنه أثناء عمله مع آخرين بصيانة أسانسير المستشفي حيث كان يقف أعلي الأسانسير لعمل الصيانة له وأثناء ضبط الصعود والهبوط للأسانسير ووقوف إثنين من العمال أعلى المبني وأسفل المبنى فاصطدم الأسانسير بسقف الغرفة الخاصة به ولقي العامل مصرعه على الفور.

وجرى استخراج الجثمان، وبتوقيع الكشف عليه تبين وفاته وجرى استدعاء النيابة العامة التى قامت بعمل المعاينه اللازمه وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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