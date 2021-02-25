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مرأة

بفستان مخملي.. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:21 ص
ريم سامي
ريم سامي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريم سامي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ريم سامي، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأخضر الغامق، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي، كما تميز التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

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انتعلت ريم سامي، حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على تسريحة الشعر الضفيرة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتنايقة مع لون إطلالتها.

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