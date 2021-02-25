بفستان مخملي.. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

وتألقت ريم سامي ، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأخضر الغامق، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي، كما تميز التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





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انتعلت ريم سامي، حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على تسريحة الشعر الضفيرة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتنايقة مع لون إطلالتها.



