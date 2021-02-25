أقوى المحركات تتسارع من جديد.. ماكلارين 765LT وفيراري F8.. فيديو

عند سماع اسم هذه المحركات الخارقة فسوف يدور بخاطرك العديد من التساؤلات، مثل قدرات التسارع و الانطلاق، أو المواصفات الميكانيكية الخاصة بقوة المحرك، إلى جانب ناقل السرعات و صندوق التروس، و إذا كان الأمر يتعلق بأحد سباقات السرعة، فيبدو أن المشهد سوف يحمل مغامرة شيقة للغاية.





وظهر مقطع فيديو على قناة Hennessey Performance، لكلا من النسخة الخارقة ماكلارين 765LT وفيراري F8، استمدت السيارة الأولى ماكلارين 765LT قوتها من سواعد محرك مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة مقدارها 755 حصان، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمدة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، و التي تتسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





بينما تأتي فيراري F8 بمحرك من 8 اسطوانات أيضًا V8، و بسعة 3900 سي سي مزدوج بشاحن تيربو، يولد طاقة قدرها 710 حصان، و 770 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعات للعجلات الخلفية.





ومن هذه المؤشرات يمكننا توقع الفائز بهذا السباق ، حيث تمكنت مكلارين من مطع مسافة الربع ميل الأولى بتوقيت زمني يقدر بـ 9.532 ثانية، بينما استغرقن فيراري F8 مدة زمنية قدرها 10.139 ثانية، و كانت مجريات السباق الثاني قريبة إلى حد كبير من الانطلاقة الأولى، حيث حققت النسخة ماكلارين 765LT توقيت زمني قدره 9.571 ثانية.



