تعرض لاعب الجولف الأمريكي الشهير تايجر وودز tiger woods لحادث سير عنيف أدى إلى انقلاب سيارته جينيسيس 2021 genesis gv80 عدة مرات أثناء قيادتها بسرعات عالية للغاية وأعلى من السرعات المقررة.









وأعلنت الشرطة المحلية إصابة تايجر وودز tiger woods بجراح خطيرة بعد انقلاب السيارة جينيسيس 2021 genesis gv80، وأشارت الشرطة إلى أن منطقة الحادث تشتهر باصطداماتها وصعوبة المناورة فيها بسبب طبيعتها الجغرافية.









وصرح المتحدث الرسمي لقوات الإنقاذ المحلية، بأن تايجر وودز tiger woods كان محظوظًا للنجاة من الحادث المروع، مما يعني متانة جينيسيس 2021 genesis gv80 ومحافظة المقصورة على تماسكها وتفعيل الوسائد الهوائية رغم الدمار العنيف الذي أصاب السيارة من الخارج والداخل.









وتضررت السيارة جينيسيس 2021 genesis gv80 بشكل عنيف للغاية جراء الحادث، وكما هو موضح في الصور، وقد كان تايجر وودز tiger woods واعيًا أثناء إنقاذه ولكن لم يستطع الوقوف على قدمه لإصابات حادة فيها، مما يشير إلى كسرها كسرا مضاعفا.









وعلى عكس الشائعات، فلا توجد أدلة على أن تايجر وودز tiger woods كان مخمورًا أو تحت تأثير المخدرات، ولكن السبب في هذا الحادث هو فقط قيادة جينيسيس 2021 genesis gv80 بسرعات مرتفعة وفقد التحكم فيها بسبب الطبيعة الجغرافية للطريق الذي وقع فيه الحادث.