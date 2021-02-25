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رياضة

الونش يخضع لاختبار طبي اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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ملك موسى
تقرر خضوع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي على هامش تدريب الفريق اليوم، الخميس.


يأتي هذا استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.


ويعاني اللاعب من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال مباراة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.


ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء دجلة بعد وصول بعثة الفريق من السنغال أمس، الأربعاء.
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