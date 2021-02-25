غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

وأضاف شوبير، عبر برنامجه الإذاعى: "فى صدمة وحالة من الغضب فى الأهلى بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى، الموقف بقي صعب والأهلى لديه مباراتان قويتان أمام فيتا كلوب الكونغولى خلال الجولتين المقبلين من المسابقة".





وتابع: "هزيمة الأهلى أمام سيمبا وفوز فيتا كلوب على المريخ أشعل المجموعة وأصبح الموقف ليس بالسهل ويحتاج تركيزا كبيرا جدا من لاعبي الأهلى والجهاز الفنى من أجل التأهل إلى الدور المقبل".





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وقال موسيماني: «درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».