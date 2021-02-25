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أخبار العالم

غدًا.. الاتحاد الإفريقي يناقش على المستوى الوزاري تمكين المرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنطلق غدا الجمعة بالاتحاد الأفريقي الجلسات التشاورية على المستوى الوزاري الخاصة بتمكين المرأة وإسهامها في صنع القرار، من أجل صياغة رسالة قارية موحدة، قبل المشاركة في أعمال الدورة (65) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة منتصف شهر مارس المقبل في نيويورك.

وتنعقد الجلسات التشاورية - عن بعد عبر الفيديو كونفرانس - على مستوى الوزراء المعنيين، وسبق ذلك جلسات على مستوى الخبراء يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وناقش الخبراء تنسيق الجهود القارية بالتوازي مع الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة والتوصل إلى رسائل إفريقية مشتركة بشأن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الشهر المقبل، كما طرح المشاركون قضية القضاء على العنف وتمكين النساء والفتيات.

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي أعلنت الأسبوع الجاري، تشكيل لجنة تستهدف تحويل "صندوق المرأة الأفريقية"، إلى "صندوق ائتماني للمرأة الأفريقية"، في مسعى للتأكيد على التزام الاتحاد بالمضي قدما في سعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
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