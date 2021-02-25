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محافظات

إنجاز طبي جديد.. استبدال كامل لمفصل الفخذ لمسنة تبلغ من العمر 92 عامًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم عن قيام فريق طبى بمستشفى ميت غمر المركزي  بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمسنة تبلغ من العمر 92 عاما.

وأضاف وكيل الوزارة ان المريضه كانت تعاني من كسر تفتتي بمفصل الفخذ الأيمن وتم تحويلها إلى المستشفى حيث تمكن الفريق الطبى من  استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي وتمت متابعة المريضة في عناية الطوارئ.

 واطمأن وكيل الوزارة على صحة المريضة وتم خروجها اليوم وهي  بحالة مستقرة وجيده  كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المتميز والذى ضم كلا من الدكتور شريف حسني  استشاري جراحة العظام والمفاصل ووكيل المستشفى  والدكتور عمرو محفوظ نائب العظام والدكتور  محمد حامد استشاري التخدير و هدى جمال أخصائية تمريض عمليات العظام وعناية الطواريء الدكتور احمد رشدي  استشارى تخدير ومدير المستشفى والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام  واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما أوضح وكيل الوزارة ان الكل يعمل  على قدم وساق لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.
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