إنجاز طبي جديد.. استبدال كامل لمفصل الفخذ لمسنة تبلغ من العمر 92 عامًا

وأضاف وكيل الوزارة ان المريضه كانت تعاني من كسر تفتتي بمفصل الفخذ الأيمن وتم تحويلها إلى المستشفى حيث تمكن الفريق الطبى من استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي وتمت متابعة المريضة في عناية الطوارئ.



