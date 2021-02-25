لهذا السبب مرسيدس تلغي العديد من سيارات الكوبيه والكابورليه

دخلت شركات السيارات العالمية عصرا جديدا للسيارات وعصر التحول للسيارات الكهربائية، ودخلت أيضا شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية للعصر الكهربائي من أوسع أبوابه وضخت استثمارات كبيرة.







ركز العملاق الألماني استثماراته في مجال EQ الفاخر، وبدأت مرسيدس بوقف إنتاج بعض موديلات الكابورلية والكوبية الأقل ربحية ومبيعًا، مثل SLC وإس كلاس كوبيه وإس كلاس كابورلية بسبب قلة الطلب عليها.





ويتضح لنا أن موديلات مرسيدس إي كلاس كوبيه وكابورلية حصلتا على تحديثات منتصف العمر مؤخرًا لذلك لم يتم استبعادهما، كما نعلم أن مرسيدس تطور جيلا جديدا لـ SL رو ودستر وربما لن تحصل مرسيدس سي كلاس 2022 على نسخ كوبيه وكابورلية جديدة.









وأكد ماركوس شافر مدير عمليات العملاق الألماني أن تاريخ مرسيدس وصل إلى 50 سيارة مختلفة العام الماضي مع استعدادها لطرح موديلات EQ جديدة وقال لقد وصلنا إلى حدودنا القصوى في مجال البحث والتطوير وستوقف بعض الموديلات الأقل ربحية لتركيز جهود التطوير في الموديلات الكهربائية الرئيسية لأنها تعتبر بوابة للمستقبل.وأعلنت مرسيدس عن طرح سي كلاس mercedes a class 2022 الجديدة كليًا بتحديثات داخلية وخارجية ومساحة أكبر من الجيل السابق وشنطة أكبر 30 لتر وستصل مصر العام الالي 2021 قررت وقف طرح نواقل الحركة اليدوية بشكل نهائي لندرة مبيعاتها وجاءت مرسيدس سي كلاس mercedes a class 2022 بفتيس أوتوماتيك 9 سرعات، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة وشاشة مركزية لنظام المعلومات الترفيهية 11.9 بوصة و نظام ترفيهى MBUX .