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مرأة

تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:31 م
التخلص من الحشرات
التخلص من الحشرات
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حياة عبد العزيز
يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة مع الحشرات في المنزل، ولا يستطيع البعض التعامل معها أو التخلص منها، حيث يتوجهون لشراء الكثير من المنتجات باهظة الثمن لكي يتخلصون منها.

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة سحرية للتخلص من الحشرات ذات الرائحة الكريهة.

يمكنك عمل رذاذ بسيط، وتحتاج إلى: بضع ملاعق صغيرة من الثوم، وكوبين من الماء وزجاجة بغطاء "بخاخ".


الطريقة :
رش النقاط الحرجة بهذا المحلول.
أو ضع الثوم في الأماكن التي تدخل فيها الحشرات ذات الرائحة الكريهة إلى المنزل.

يوجد محلول آخر أيضًا على شكل رذاذ: 120 مل من الخل و 60 مل من الصابون من منظف غسل الصحون و240 مل من الماء الدافئ، ويرج جيدا ويوضع في وعاء به زجاجة رذاذ، رش مباشرة على الحشرات.

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