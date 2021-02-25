تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

يمكنك عمل رذاذ بسيط، وتحتاج إلى: بضع ملاعق صغيرة من الثوم، وكوبين من الماء وزجاجة بغطاء "بخاخ".









الطريقة :

رش النقاط الحرجة بهذا المحلول.

أو ضع الثوم في الأماكن التي تدخل فيها الحشرات ذات الرائحة الكريهة إلى المنزل.





يوجد محلول آخر أيضًا على شكل رذاذ: 120 مل من الخل و 60 مل من الصابون من منظف غسل الصحون و240 مل من الماء الدافئ، ويرج جيدا ويوضع في وعاء به زجاجة رذاذ، رش مباشرة على الحشرات.



