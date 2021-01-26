تشبه لدغات الحشرات .. أعراض وتشخيص وعلاج سرطان ميركل

سرطان ميركل هو نوع من أنواع السرطانات الذي يتطور في الجلد أو الأنسجة التي تغطي أو تبطن الأعضاء الداخلية، ويحدث السرطان عندما تبدأ الخلايا بالانقسام العشوائي وتنمو خارج نطاق السيطرة، يشكل هذا النمو الخلوي في النهاية كتلة تسمى الورم السرطاني.

وكشف موقع medicalnewstoday، عن اعراض وتشخيص وعلاج سرطان ميركل .

وأوضح الموقع أن MCC هو أحد أنواع سرطان الجلد ، وخلاياه تشبه خلايا ميركل، وتقع هذه بالقرب من النهايات العصبية للجلد وتساعد على توفير إحساس خفيف. كما أنه ينقل من الجلد إلى الدماغ .





الأعراض والعلامات لوجود سرطان ميركل

تظهر بقع فى الوجه والرقبه و الأرجل في حالات نادرة ، وقد يتشكل في المريء أو الأنف ، ولكنه يميل إلى التأثير على المناطق التي تعرضت لمستويات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية بمرور الوقت ، يمكن أن تكون أعراض MCC مماثلة لتلك الخاصة بأنواع أخرى من سرطان الجلد أكثر شيوعًا، ومع ذلك ، فإن أورام MCC:





تميل إلى أن تكون حازمة ومرتفعة

يكون لونها وردي أو أحمر أو أرجواني

عادة ما تكون غير مؤلمة ولكن يمكن أن تنفتح أو تصبح مؤلمة أو نزيف تقرحات أو تقرحات

تنمو بسرعة

تشبه لدغات الحشرات أو الخراجات أو الجمل

ينتشر مكونًا كتلًا جديدة أصغر حجمًا تحت الجلد

يسبب تضخم الغدد الليمفاوية المحيطة

يبلغ متوسط ​​قطرها 1.7 سم ، تقريبًا مثل الدايم

قد تكون على شكل قبة

أبدا تقريبا الظلام، كما الخبيثة سرطان الجلد الأورام

نادرا ما تكون متقشرة ، مثل أورام سرطان الخلايا الحرشفية





التشخيص لسرطان ميركل

لتشخيص MCC ، فإن الطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية أو السرطان أو كليهما سوف يقرر:

فحص الجلد حول النمو وتحسس الغدد الليمفاوية القريبة.

إزالة خلايا الجلد المصابة أو الورم لفحص دقيق.





وإذا أكد ذلك وجود MCC ، سيخضع الشخص لخزعة العقدة الليمفاوية الحارسة (SLNB). يتضمن ذلك استخدام إبر رفيعة جدًا لأخذ عينات صغيرة من الغدد الليمفاوية المحيطة.

ولمعرفة المزيد حول مدى انتشار السرطان ، يستخدم الطبيب بعد ذلك فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها من الاختبارات.





علاج أو معاملة سرطان ميركل

يعد علاج MCC أمرًا صعبًا لأنه يميل إلى النمو والانتشار بسرعة، ويعتمد الأسلوب الأفضل على عوامل مثل:





عمر الشخص

صحتهم العامة

موقع الورم

مرحلة السرطان أو مدى انتشاره

الآثار الجانبية المحتملة للعلاجات

احتمالية أن يقضي كل نهج على السرطان أو يؤدي إلى تحسينات كبيرة

خيارات العلاج حسب المرحلة





وتساعد الاعتبارات المختلفة في تحديد أفضل نهج للعلاج ، غالبًا ما تكون مرحلة MCC هي العامل الأكثر أهمية ، بعد الحصول على SLNB للتحقق مما إذا كان السرطان قد انتشر ، يخضع معظم الناس لعملية استئصال محلية واسعة. يزيل هذا الإجراء الخلايا السرطانية من الجلد.





إذا كان MCC على الوجه أو مناطق حساسة أخرى ، فقد يخضع الشخص بدلًا من ذلك لجراحة Mohs micrographic ، مما يساعد في الحفاظ على بشرة أكثر صحة يخضع بعض الأشخاص أيضًا ، أو بالتناوب ، للعلاج الإشعاعي ، وخاصة استهداف الغدد الليمفاوية المحيطة.





قد يكون من الصعب جدًا علاج هذا. قد يحتاج الشخص إلى:

جراحة لإزالة الخلايا المصابة

علاج إشعاعي

العلاج الكيميائي