ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتقوية النظر ومحاربة السرطان.. أبرز 7 فوائد صحية للسلطة ستجعلك تتناولها يوميا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يرى خبراء الصحة أن تناول السلطات يوميًا يمكن أن يكون أصح شيء يمكنك فعله لجسمك، فالسلطة بمكوناتها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا. 

لذا نستعرض لك وفقًا لتقرير بموقع “Bold Sky” أبرز الفوائد الصحية التي تحصل عليها عند تناولك السلطة

اقرأ أيضًا.. 

 1. غنية بالألياف 
السلطة غنية بالألياف لأنها تستخدم الفواكه والخضروات في شكلها النيء، ويساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف بانتظام على تقليل مستويات الكوليسترول لديك.

2. تمنع الإصابة بالسرطان 
من الفوائد الصحية لتناول السلطات أنها تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات، لذا حاول أن تأكل السلطات المصنوعة من الكمثرى والفراولة والخوخ والخوخ والتفاح والجزر والطماطم والفلفل والبازلاء.

‎3. الإمساك 
‎من المزايا الأخرى لتناول السلطة، أنه يمكنك منع الإمساك، فقد يساعدك تناول السلطات كل يوم في تعزيز حركات الأمعاء.

4. مضادات الأكسدة
 ستكون قادرًا على توفير ما يكفي من مضادات الأكسدة عند تناول السلطات بشكل متكرر، حيث نعلم جميعًا أن مضادات الأكسدة هذه تفعل الكثير لتقليل ضرر الجذور الحرة.

5. تقوي النظر
يمكن أن تكون السلطة التي تحتوي على السبانخ والخس  و الجزر مفيدة جدًا لعينيك، وأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين أ يمكنهم أيضًا إضافة السلطة لروتينهم اليومي.

6. انقاص الوزن 
عند تناول السلطات التي تحتوي على فواكه أو خضروات غنية بالألياف، سوف تميل إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة من الزمن، وسيساعدك هذا بشكل غير مباشر في فقدان الوزن، لذا فإن تناول السلطات لفقدان الوزن قد يساعدك في الوصول إلى وزنك المثالي في وقت أقرب.

7. صحة القلب
‎ يعد تناول الطعام الصحي للقلب كل يوم 
‎ كالسلطة هامة للحفاظ على صحة قلبك، ونظرًا لأن السلطات من الأطعمة النيئة، فسوف تستمتع بقيمتها الغذائية جيدا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 حيل مذهلة لكبح الشهية وإنقاص الوزن

8 قواعد بسيطة وفعالة للوقاية من مرض السكري

22 فائدة غير متوقعة للبازلاء

تحارب السرطان.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالألياف صحيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسة يوميا؟

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالته.. فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لمحمد الصغير حما أحمد السقا.. شاهد

الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد للحد الأدنى

قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن قضية تلقي ترامب مكافآت من حكومات أجنبية ومحلية

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

حارس الزمالك يُكذب وكيل لاعبين: لم أرفض العودة للإسماعيلي

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل