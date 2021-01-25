لتقوية النظر ومحاربة السرطان.. أبرز 7 فوائد صحية للسلطة ستجعلك تتناولها يوميا

يرى خبراء الصحة أن تناول السلطات يوميًا يمكن أن يكون أصح شيء يمكنك فعله لجسمك، فالسلطة بمكوناتها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا.





لذا نستعرض لك وفقًا لتقرير بموقع “Bold Sky” أبرز الفوائد الصحية التي تحصل عليها عند تناولك السلطة





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1. غنية بالألياف

السلطة غنية بالألياف لأنها تستخدم الفواكه والخضروات في شكلها النيء، ويساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف بانتظام على تقليل مستويات الكوليسترول لديك.





2. تمنع الإصابة بالسرطان

من الفوائد الصحية لتناول السلطات أنها تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات، لذا حاول أن تأكل السلطات المصنوعة من الكمثرى والفراولة والخوخ والخوخ والتفاح والجزر والطماطم والفلفل والبازلاء.





‎3. الإمساك

‎من المزايا الأخرى لتناول السلطة، أنه يمكنك منع الإمساك، فقد يساعدك تناول السلطات كل يوم في تعزيز حركات الأمعاء.





4. مضادات الأكسدة

ستكون قادرًا على توفير ما يكفي من مضادات الأكسدة عند تناول السلطات بشكل متكرر، حيث نعلم جميعًا أن مضادات الأكسدة هذه تفعل الكثير لتقليل ضرر الجذور الحرة.





5. تقوي النظر

يمكن أن تكون السلطة التي تحتوي على السبانخ والخس و الجزر مفيدة جدًا لعينيك، وأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين أ يمكنهم أيضًا إضافة السلطة لروتينهم اليومي.





6. انقاص الوزن

عند تناول السلطات التي تحتوي على فواكه أو خضروات غنية بالألياف، سوف تميل إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة من الزمن، وسيساعدك هذا بشكل غير مباشر في فقدان الوزن، لذا فإن تناول السلطات لفقدان الوزن قد يساعدك في الوصول إلى وزنك المثالي في وقت أقرب.





7. صحة القلب

‎ يعد تناول الطعام الصحي للقلب كل يوم

‎ كالسلطة هامة للحفاظ على صحة قلبك، ونظرًا لأن السلطات من الأطعمة النيئة، فسوف تستمتع بقيمتها الغذائية جيدا.