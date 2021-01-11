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مرأة

بـ 3 طرق.. حضرى طبق السلطة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

لا غنى عن طبق السلطة يوميا لرفع مناعتك، إليك طرق مختلفة لتحضير طبق السلطة لأمهر الشيفات حيث يفضل استخدام الخضراوات الطازجة فقط.

سلطة الحمص نجلاء الشرشابي

طريقة عمل سلطة الحمص :

2 كوب حمص
حبة فلفل أحمر
حبة فلفل أصفر
حبة طماطم
3 عيدان بصل أخضر مفروم
كوب بقدونس مفروم
نصف كوب زيتون أسود شرائح
2 فص ثوم مفروم
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل أسود

 خطوات التحضير سلطة الحمص:

يسلق الحمص بالطريقة التقليدية، ويصفى، ويترك جانبًا.

يقطع الفلفل الأحمر والأصفر والطماطم مكعبات.

يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليها زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل الاسود، ويخلط جيدًا.

يوضع الحمص في وعاء، ويضاف إليها الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والطماطم والزيتون والبصل الاخضر والبقدونس، وتخلط جيدًا.

يضاف خليط الثوم إلى الخضروات، وتقلب جميع المكونات حتى تختلط جيدًا.


 سلطة البطاطس والفاصوليا سلطة أميرة شنب
إليك المكونات والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الكمية تكفي 2
وقت التحضير..18 دقيقة

مكونات السلطة:
فاصوليا بيضاء
- 200 جم فاصوليا حمراء
- 100 جم فاصوليا خضراء
- 100 جم (مسلوق) ذرة حلوة
- نصف كوب بطاطس
- 1 (مفرومة ومسلوقة) جزر 1
- (مقطع) فواكه مشكلة
- 200 جم صودا الطبخ

 خطوات السلطة  :

تحتاج أولًا إلى نقع الفاصوليا البيضاء والحمراء في الماء.
أضف القليل من صودا الطهي إلى الماء. اتركه جانبًا لمدة 10 دقائق.
نضيف هذه الحبوب في مقلاة ونضيف الماء ونغليها لمدة 10 دقائق.
عندما
تنتهي ، تخلص من الماء. في وعاء الخلط أضيفي الفاصوليا المسلوقة (الحمراء
والبيضاء) والفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة والبطاطا والجزر والفواكه.
امزج كل هذه المكونات جيدًا.
عندما تمتزج المكونات  أضيفي صلصة الكريمة فوق الفاصوليا المسلوقة واخلطيها جيدًا.


سلطة البطاطس والبازلاء بالثوم للشيف غادة التلى
مكونات:
1/2 كيلو جرام فاصوليا
1/2 كيلو جرام بطاطس
2 حبة كبيرة جزر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شاي
ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
كوب كبير مايونيز
نصف ملعقة ثوم مفروم

طريقة :
تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها. 
يجب
القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا
بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس،
تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجاري، ومعهم الفاصوليا  التي يجب
أن تغسل جيدًا وبعد سلق كافة مكونات يتم  يتم دمج مكونات السلطه وإضافة المايزنيز والثوم المفروم  .
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