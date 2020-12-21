طريقة عمل الفاصوليا الخصراء المصرية بالصلصة





طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالصلصة بالليمون والثوم

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالصلصة بالمكونات

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالخطوات





يتم سلق الفاصوليا الخضراء في وعاء من الماء المغلي المملح جيدًا حتى يصبح لونها أخضر فاتح ووذلك لمدة دقيقتين تقريبًا.

صفيها وقومى بوصعها في وعاء من الماء المثلج

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة.



يضاف الزيت والزبدة.

يضاف الثوم ورقائق الفلفل الأحمر ويقلى حتى تفوح رائحته لمدة 30 ثانية.

أضيفي الفاصوليا واستمري في القلي حتى تغطى بالزبدة وتسخين لمدة 5 دقائق.



يضاف قشر الليمون ويتبل بالملح والفلفل.



طريقة عمل الفاصوليا الخضراء المصرية





الوقت الكلي:

1 ساعة 20 دقيقة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء المصرية بالمكونات

الملح

فلفل

نصف كيلو فاصوليا الخضراء المقطعة

شرائح خبر

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

1/8 ملعقة صغيرة. جوزة الطيب الطازج

1/2 كوب حليب صافي

8 جبن شيدر

1/4 ملعقة جبن بارميزان مبشور ناعم



طريقة عمل الفاصوليا الخضراء المصرية بالخطوات





سخني الفرن إلى 375 درجة



املأ وعاء كبير بالماء المثلج قم بغلي وعاء كبير من الماء.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة ملح ثم اطهي الفاصوليا الخضراء على دفعات حتى تنضج لمدة 3 إلى 4 دقائق.

نقل الفاصوليا الخضراء إلى ماء مثلج ليبرد ؛ يصفى ويوضع في وعاء كبير.

في وعاء آخر ، نضع الخبز بالزيت ، ثم البصل الأخضر.



في وعاء متوسط الحجم ، اخفقي نشا الذرة وجوزة الطيب ونصف كوب حليب ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل حتى تصبح ناعمة.



اخفقي تدريجيًا في الكوبين المتبقيين من الحليب واتركيه حتى يغلي لمدة دقيقتين.

خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة مع التقليب في الجبن ، 1/2 كوب في المرة ، مع التحريك حتى تذوب قبل إضافة 1/2 كوب.

يقلب في جبن البارميزان ليذوب. قلبي الفاصوليا الخضراء لتغطي بالتساوي.

انقلي الفاصوليا الخضراء إلى طبق خبز سعة 3 لتر ، ورشي فتات البصل الأخضر واخبزيها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ، لمدة 25 إلى 30 دقيقة.





المواجع ..





https://www.foxandbriar.com/green-bean-and-ground-beef-stir-fry/











وقت التجهيز : 17 دقيقةالتحضير: 5 دقائقالطبخ: 12 دقيقةتكفى : ل6 أفراد2 كيلو من الفاصوليا الخضراء1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز3 ملاعق كبيرة زبدة2 فص ثوم كبير مفروم1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر1 ملعقة كبيرة قشر ليمونملح وفلفل أسود مطحون طازج