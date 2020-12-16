اشتري صح.. 4 علامات لاختيار الفاصوليا الخضراء الطازجة

لا تستغنى أطباق الخضار المطبوخ بالصلصة الحمراء عن حبات الفاصوليا الخضراء وكذلك أطباق الشوربة والسلطة، وقبل الانخراط في طرق تحضيرها المتنوعة علينا الاهتمام بمواصفات شرائها للتأكد من أن ثمارها طازجة وليست ذابلة و"شايخة"، خاصة لأنها من الخضراوات طويلة العمر والتي لا تتلف سريعًا، ولكن يتضح عليها علامات الذبول، وهنا سنتعلم معًا اختيار أفضل فاصوليا خضراء بسهولة.

كيف تشتري الفاصوليا الخضراء؟

- بلون أخضر زاه وخال من البقع والاصفرار علينا اختيار ثمار الفاصوليا الخضراء.

-للتأكد أن الفاصوليا الخضراء طازجة، فقط يتم ثنيها فإن انكسرت مرة واحدة فهي طازجة، وإن تم قطعها مع سحب خيط من باقي الثمرة بطولها فهي بذلك "شايخة" ذابلة.

- لا تظهر البذور داخل الثمرة الطازجة للفاصوليا الخضراء لأنها داخل مادة لزجة شفافة حافظة لها، أما الفاصوليا الذابلة "الشايخة" فتخرج منها البذور الداخلية بمجرد قطعها.

- الثمار الملفوفة "المبرومة" تدل على أن الفاصوليا طازجة، أما الرفيعة الجافة جدًا فهي ذابلة وليست جيدة.



تخزين الفاصوليا الخضراء:

- تغسل الفاصوليا ثم تقطع بالسكين بشكل مائل لقطع متساوية.

- توضع الفاصوليا في الماء المغلي لمدة 3 دقائق ثم ترفع وتنزل في ماء بارد للحظات.

- ترفع الفاصوليا وتصفى وتجفف وتوضع في أكياس وتحفظ في الفريزر.

ملحوظة:

لا ينبغي حفظ الفاصوليا أكثر من مدة شهر ونصف، لأنها تذبل ويتغير شكلها وطعمها.