يعد المعروك السورى من أشهر الحلويات السورية التى يعشقها عدد كبير من سكان الدول العربية الأخرى. ويتمتع بمذاق ونكهة لا مثيل لهما ، كما يحتوي على توليفة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الينسون و حبة البركة









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نقدم لكم طريقة عمل المعروك السوري بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.









مقادير المعروك السوري

4 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة خميرة

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب لبن بودرة

ثلثى كوب سكر

كوب لبن دافئ

ربع ملعقة صغيرة محلب

ربع ملعقة صغيرة ينسون

ربع ملعقة صغيرة شومر

شيكولاتة دهن للتقديم

كاسترد جاهز للتقديم

2 موز للتقديم





" الوجه "

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

صفار بيضة

ملعقة صغيرة زيت سمسم

حبه البركة

الشربات

ربع كوب ماء

ربع كوب سكر





طريقة عمل المعروك السوري :

* ضعى نصف كوب من الدقيق مع الخميرة وقلبيهما جيدا ثم ضعي 2 ملعقة كبيرة من السكر و نصف كوب لبن دافئ واستمري فى التقليب جيدا وغطي الخليط واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبا أو حتى يتخمر .









* ضعي الدقيق مع البيكنج باودر واللبن البودرة والزبدة والمحلب والشومر والينسون واخلطيهم جيدا ثم أضيفى الزيت ثم اللبن بالتدريج ثم انقلى الخليط للعجان ويخفق جيدا ثم ضعي الخليط الذى قمت بتخميره عليه واستمري في تشغيل العجان .









* اسكبي باقى اللبن على الخليط بالتدريج ثم اتركى العجين حتى يتخمر وبعد ذلك قومى بتشكيله و تضفيره .









* قومي بإذابة القهوة فى كمية قليلة من الماء ثم اخلطيها مع صفار البيضة و الزيت ثم أحضرى فرشاة مناسبة وقومي بدهان وجه العجين بخليط الماء والزيت وصفار البيض .









* ضعى السمسم و حبة البركة على وجه العجين وأدخليه فرنا ساخنا حتى يكتمل النضج .









طريقة عمل الشربات

* قومي بإذابة الكثير من السكر مع الماء على النار واتركيه حتى يصبح فى القوام المثالي.









* ضعي الشربات فوق المعروك و قومي بتقديمه بجانب شيكولاتة الدهن و الكاسترد و الموز " حسب الرغبة ".



