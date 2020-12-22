طريقة عمل سلطة البطاطس بدبس الرمان

يقدم الشيف الشربيني نوع سلطة جديدا، وهي سلطة البطاطس بدبس الرمان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذٍ.







مقادير سلطة البطاطس بدبس الرمان

4 حبات كبيرة بطاطس

نصف كوب دبس رمان

نصف كوب زيت زيتون

5 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة شطة مجروشة

1 ملعقة كبيرة كزبرة

فلفل أسود

ملح

2 كوب بقدونس مفروم

كابوتشا

عصير ليمون







طريقة تحضير سلطة البطاطس بدبس الرمان

* تقشر البطاطس ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة، وتوضع في ماء مملح لبضع دقائق، ثم تصفى.

* في مقلاة عميقة يسخن الزيت وتقلى البطاطس لتصبح ذهبية اللون، وتترك لتبرد.

* في وعاء، يخلط دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وتقلب المكونات لتختلط مع بعضها.

* تضاف البطاطس وتقلب لتختلط جيدا وتتشرب بالصلصة •يضاف البقدونس ويقلب ليختلط قبل التقديم مباشرة. ​