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مرأة

طريقة عمل سلطة البطاطس بدبس الرمان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بطاطس بدبس الرومان
بطاطس بدبس الرومان
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني نوع سلطة جديدا، وهي سلطة البطاطس بدبس الرمان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذٍ.


مقادير سلطة البطاطس بدبس الرمان 

4 حبات كبيرة بطاطس
نصف كوب دبس رمان
نصف كوب زيت زيتون
5 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة شطة مجروشة
1 ملعقة كبيرة كزبرة
فلفل أسود
ملح
2 كوب بقدونس مفروم
كابوتشا
عصير ليمون


طريقة تحضير سلطة البطاطس بدبس الرمان

* تقشر البطاطس ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة، وتوضع في ماء مملح لبضع دقائق، ثم تصفى.

* في مقلاة عميقة يسخن الزيت وتقلى البطاطس لتصبح ذهبية اللون، وتترك لتبرد.

* في وعاء، يخلط دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وتقلب المكونات لتختلط مع بعضها.

* تضاف البطاطس وتقلب لتختلط جيدا وتتشرب بالصلصة •يضاف البقدونس ويقلب ليختلط قبل التقديم مباشرة. ​

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