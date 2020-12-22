طريقة عمل سلطة البطاطس بدبس الرمان

يقدم الشيف الشربيني نوع سلطة جديدا، وهي سلطة البطاطس بدبس الرمان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذٍ.
مقادير سلطة البطاطس بدبس الرمان
4 حبات كبيرة بطاطس
نصف كوب دبس رمان
نصف كوب زيت زيتون
5 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة شطة مجروشة
1 ملعقة كبيرة كزبرة
فلفل أسود
ملح
2 كوب بقدونس مفروم
كابوتشا
عصير ليمون
طريقة تحضير سلطة البطاطس بدبس الرمان
* تقشر البطاطس ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة، وتوضع في ماء مملح لبضع دقائق، ثم تصفى.
* في مقلاة عميقة يسخن الزيت وتقلى البطاطس لتصبح ذهبية اللون، وتترك لتبرد.
* في وعاء، يخلط دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وتقلب المكونات لتختلط مع بعضها.
* تضاف البطاطس وتقلب لتختلط جيدا وتتشرب بالصلصة •يضاف البقدونس ويقلب ليختلط قبل التقديم مباشرة.