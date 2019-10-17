فوائد صحية غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق السلطة يوميا؟

ينصح جميع الأطباء بضرورة تناول السلطة يوميًا للكبار والصغار وأصحاب الريجيم، لما تحتويه من فوائد صحية لجسم الإنسان، فتعرف على أهمية طبق السلطة في وجبة الغداء، وفقًا لموقع “nutritionexp”.





تحسين عملية الهضم

تتكون السلطة من مجموعة من المكونات الصحية التي تفيد الجسم بالكامل، فإنه تحتوي على الفيتامينات والكالسيوم، والالياف الطبيعية لتساعدك على الشعور بالشبع لاحتواءها على عدد من السعرات الحرارية، كما انها تنظم عملية الهضم بعد تناول الأطعمة القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان.





الحماية من الأمراض

إن تناول طبق من السلطة يوميًا يحد من الاصابة من الكثير من الأمراض مثل السرطان والقلب والانتفاات التي تحدث بسبب عسر الهضم، فأثبتت الأبحاث على أهمية طبق السلطة بجانب الأطباق الرئيسية لاحتوائها على العديد من الخضروات مثل الخيار والطماطم والجزر كما يضع البعض الاخر الفاصوليا والبازلاء وبعض الفواكهة مثل التفاح.





الحفاظ على الصحة من امراض الشيخوخة

تحتوي السلطه على العديد من الفيتامينات والتي تمنع الأكسدة داخل الجسم، كما تساعد الصحة على الشعور الدائم بالشباب والحيوية، والحفاظ على البشرة من اعراض الشيخوخه التي يصاب بها الأشخاص بعد تقدم العمر.





فقدان الوزن