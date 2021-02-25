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تعليم

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن رسوم دخول الامتحانات هذا العام

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا بشأن الرسوم الجديدة لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسم دخول امتحان الشهادة الاعدادية ،  148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و10 جنيهات كرسم اضافي.




وقالت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 10 جنيهات عند التقدم للمرة الاولى أو الثانية ، و210 للمرة الثالثة أو الرابعة.


وبالنسبة لرسوم امتحان دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات : 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 10 جنيهات عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى ، و60 جنيها عن التقدم للمرة الرابعة مع 248 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم .


أما عن رسوم امتحان دبلوم الدراسات التكميلية : 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم  ، و 10 جنيهات رسما اضافيا.


وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بضرورة مراعاة لصق طوابع بقيمة 10 جنيهات على جميع استمارات النجاح وبيان النجاح والرسوب لتصبح 10 جنيهات بدلا من جنيهين .
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