خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن رسوم دخول الامتحانات هذا العام

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا بشأن الرسوم الجديدة لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .









وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسم دخول امتحان الشهادة الاعدادية ، 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و10 جنيهات كرسم اضافي.















وقالت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 10 جنيهات عند التقدم للمرة الاولى أو الثانية ، و210 للمرة الثالثة أو الرابعة.









وبالنسبة لرسوم امتحان دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات : 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 10 جنيهات عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى ، و60 جنيها عن التقدم للمرة الرابعة مع 248 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم .









أما عن رسوم امتحان دبلوم الدراسات التكميلية : 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 10 جنيهات رسما اضافيا.







