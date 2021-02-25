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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:50 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 366302 إصابة. 

كما سجلت الصحة اللبنانية في بيان لها منذ قليل 52 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن إلى 4560 وفاة. 

فيما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2168 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 281194 حالة. 

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيانها أن لاتزال هناك 913 حالة في العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب بعد إصابتها بالفيروس المستجد. 
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