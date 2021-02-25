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محافظات

ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة في الجيزة..صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:08 م
مصنغ إعادة تدوير
مصنغ إعادة تدوير المخلفات الطبية
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محمد الصاحى
تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مصنع بدون ترخيص لجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها مرة أخرى بالمخالفة لقانون البيئة؛ بغرض طرحها مرة أخري بالأسواق وبيعها للمواطنين مما يضر بالبيئة والصحة العامة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم ضبط أحد المصانع المقامة بدون ترخيص بشارع كرسبي من طريق ترعة المنصورية شبرامنت مركز ومدينة أبو النمرس من خلال حمله شنها المركز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كسارة ضخمة للنفايات الطبية الخطرة لإعادة تدويرها مرة أخري إلي جانب ضبط كميات كبيرة من  الشاش والنفايات الطبية الخطرة وقصاصات أقمشة ملوثة وعدد من الأجولة ممتلئة بالأقطان ليعاد تصنيعها مرة أخري الأمر الذي يشكل ضررا بالغا بالصحة العامة للمواطنين مما يؤثر بالسلب علي الإقتصاد القومى للبلاد .

وأضاف المحافظ أنه علي الفور تم غلق وتشميع  المصنع  وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه، حتى يتم إعدام تلك المخلفات الخطرة  من خلال الجهات المعنية.
ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة في الجيزة..صور
ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة في الجيزة..صور
ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة في الجيزة..صور
ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة في الجيزة..صور
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