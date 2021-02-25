محمد حليم : الترجي كلمة السر في تأهل الزمالك.. والأهلي طريقه سالك

أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود أن حظوظ الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا كبيرة للتأهل إلى الأدوار التالية.
وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تبقى حظوظ الاهلي والزمالك كبيرة فى التأهل إلى الأدوار التالية، لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية لهما اسم كبير فى إفريقيا.
أضاف: الزمالك حقق تعادلين أمام مولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة وخارج أرضه أمام فريق تونجيث السنغالي سلبيا إضافة إلى أن التعادل الذى حققه الترجي التونسي أمام الفريق الجزائرى يصب فى صالح الفارس الأبيض.
تابع: فيما يمتلك النادى الأهلي أفضلية رغم الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد تحقيقه الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى والفوز على المريخ السودانى فى الخرطوم من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.
أوضح أن الزمالك بحاجة إلى عبور مباراة الترجي فى القاهرة لاسيما وأن عليها دورا كبيرا جدا إضافة الى اقتناص الثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي من أجل ضمان صدارة المجموعة.