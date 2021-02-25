ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد حليم : الترجي كلمة السر في تأهل الزمالك.. والأهلي طريقه سالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:49 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود أن حظوظ الأهلي والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا كبيرة للتأهل إلى الأدوار التالية.


كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما تعادل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره تونجيث السنغالي سلبيا فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.


وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":  تبقى حظوظ الاهلي والزمالك كبيرة فى التأهل إلى الأدوار التالية، لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية لهما اسم كبير فى إفريقيا.


أضاف: الزمالك حقق تعادلين أمام مولودية الجزائر على ملعب استاد القاهرة وخارج أرضه أمام فريق تونجيث السنغالي سلبيا إضافة إلى أن التعادل الذى حققه الترجي التونسي أمام الفريق الجزائرى يصب فى صالح الفارس الأبيض.


تابع: فيما يمتلك النادى الأهلي أفضلية رغم الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد تحقيقه الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى والفوز على المريخ السودانى فى الخرطوم من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.


أوضح أن الزمالك بحاجة إلى عبور مباراة الترجي فى القاهرة لاسيما وأن عليها دورا كبيرا جدا إضافة الى اقتناص الثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي من أجل ضمان صدارة المجموعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

نبيل الحلفاوي يدعم الزمالك أمام مولودية الجزائر

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

عطل فني فى خدمة ماسنجر على فيسبوك

عاجل.. الكويت تمنع ركاب «الترانزيت والمحولين» النزول من الطائرة

تتعلق بـ سد النهضة.. رسالة خاصة من رئيس الاتحاد الافريقي إلى مجلس السيادة السوداني

مذبحة بشعة.. شابة تقطع رؤوس عائلتها بالكامل بسبب زواجها

يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

موعد عودة عمرو أديب إلى الشاشة بعد حادث السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي