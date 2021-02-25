وصلة اعتراض شرسة من رمضان صبحي على حكم مباراة بيراميدز والجونة

اعترض رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام الجونة فى إطار مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز،وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.





وسجل أسامة جلال، الهدف الوحيد لنادي بيراميدز فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وعادل عمر السعيد النتيجة لنادي الجونة في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.





وعقب انتهاء المباراة دخل رمضان صبحي في مشاداة كلامية واعتراض على أمين عمر حكم اللقاء، فور انتهاء فريقه أمام الجونة، قبل أن يتدخل هاني سعيد وينهي الأمر بشكل نهائي.

