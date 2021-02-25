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توك شو

آسر ياسين يتحدث عن شقاوته في مرحلة الطفولة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:56 م
اسر ياسين
اسر ياسين
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هاني حسين
كشف الفنان آسر ياسين، كواليس نشأته ومرحلة الطفولة، والتجارب الشيقة التي خاضها في فترة الطفولة .

وقال آسر ياسين في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي": "كان عندي 4 سنوات وكنت عايز اعرف انا هقفز لأي ارتفاع وقمت بوضع مخدات للقفز عليها ".

وأضاف آسر ياسين:"  أنا عندي فكرة اني اجرب حاجات مش هقدر اعملها، وأثناء القفز على المخدات وقعت  في ارتفاع المخدة الثالثة  وايدي انكسرت ".

 وتابع آسر ياسين:"  في موقف آخر وضعت يدي في جنزير عجلة ولم أتمكن من الخروج منه ولم أتمكن من التحرك وكان عمري 4 سنوات وقتها ".

وأكمل آسر ياسين:"  أقدر مدى تعب والدي ووالدتي معي في التربية وملاحظتهما لي بشكل مستمر أثناء الطفولة  لحمايتي من تعريض حياتي للخطر ".

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