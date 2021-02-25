آسر ياسين يتحدث عن شقاوته في مرحلة الطفولة.. فيديو

كشف الفنان آسر ياسين، كواليس نشأته ومرحلة الطفولة ، والتجارب الشيقة التي خاضها في فترة الطفولة .





وقال آسر ياسين في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي": "كان عندي 4 سنوات وكنت عايز اعرف انا هقفز لأي ارتفاع وقمت بوضع مخدات للقفز عليها ".





وأضاف آسر ياسين:" أنا عندي فكرة اني اجرب حاجات مش هقدر اعملها، وأثناء القفز على المخدات وقعت في ارتفاع المخدة الثالثة وايدي انكسرت ".





وتابع آسر ياسين:" في موقف آخر وضعت يدي في جنزير عجلة ولم أتمكن من الخروج منه ولم أتمكن من التحرك وكان عمري 4 سنوات وقتها ".





وأكمل آسر ياسين:" أقدر مدى تعب والدي ووالدتي معي في التربية وملاحظتهما لي بشكل مستمر أثناء الطفولة لحمايتي من تعريض حياتي للخطر ".



