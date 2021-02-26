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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. نتنياهو يصطدم مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران.. جرائم حوثية ضد اليمن.. ومخطط لنسف الكابيتول أثناء خطاب بايدن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:19 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

قال قائد شرطة الكابيتول بالإنابة اليوم الخميس، إن المتطرفين قد يخططون لهجوم آخر على مبنى الكابيتول الأمريكي - مستهدفًا هذه المرة أول خطاب رسمي للرئيس جو بايدن أمام الكونجرس.


أفادت قناة العربية في نبأ عاجل بسقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على حي سكني في مأرب.


أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن سفير فنزويلا شخصا غير مرغوب به، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.


وصف البيت الأبيض السناتور الأمريكي تيد كروز يوم الخميس، بانه غير مرحب به على متن طائرة الرئاسة التي ستقل الرئيس جو بايدن إلى تكساس؛ بسبب قيود فيروس كورونا.


أعلن معهد بالستور الجزائري، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.


يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح مصطدمًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تعامله مع إيران.


‏‎بعث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس دولة الإمارات، برسالة عاجلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد تعافيه من العملية الجراحية التي قام بها خلال الساعات الماضية.


كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن حكومتها  قد تضطر إلى فصل المواطنين الرافضين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى مناطق محددة منعزلة.

لا يتوقع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أنتوني فوتشي "شيئًا سوى الأخبار السارة" عندما تصوت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة يوم الجمعة للتوصية بأن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإذن الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة جونسون أند جونسون.

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قرارا عاجلا وجهت فيه بمنع دخول ركاب الترانزيت والمحولين، إلى مطار الكويت الدولي.
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