وزير التعليم: هؤلاء الطلاب فقط مسموح لهم بأداء الامتحانات الإلكترونية من الخارج

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، فسيتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد



