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رياضة

المدير الفني لبيراميدز يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع الفريق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:41 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اشترط الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز الحصول علي مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الرحيل عن الفريق وفسخ عقده بالتراضي.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن العقد بين مسؤولي بيراميدز والمدرب الارجنتيني، يحتوي علي بند يسمح للمدير الفني الحصول علي قيمة راتبه لمدة سنة في حال رحيله عن الفريق في السنة الأولي. 

وأوضح ياسين أن بيراميدز لديهم رغبة في التخلص من المدير الفني لاسيما في ظل تواضع نتائج الفريق هذا الموسم، بصورة لا تتناسب مع الصفقات والتدعيمات التي ابرمها النادي في بداية الموسم.

وكان رمضان صبحي،  صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اعترض، على أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام الجونة فى إطار مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

وسجل أسامة جلال، الهدف الوحيد لنادي بيراميدز فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وعادل عمر السعيد النتيجة لنادي الجونة في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وعقب انتهاء المباراة دخل رمضان صبحي في مشاداة كلامية واعتراض على أمين عمر حكم اللقاء، فور انتهاء فريقه أمام الجونة، قبل أن يتدخل هاني سعيد وينهي الأمر بشكل نهائي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وفيما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز السادس.
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