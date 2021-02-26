المدير الفني لبيراميدز يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع الفريق

اشترط الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز الحصول علي مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الرحيل عن الفريق وفسخ عقده بالتراضي.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن العقد بين مسؤولي بيراميدز والمدرب الارجنتيني، يحتوي علي بند يسمح للمدير الفني الحصول علي قيمة راتبه لمدة سنة في حال رحيله عن الفريق في السنة الأولي.





وأوضح ياسين أن بيراميدز لديهم رغبة في التخلص من المدير الفني لاسيما في ظل تواضع نتائج الفريق هذا الموسم، بصورة لا تتناسب مع الصفقات والتدعيمات التي ابرمها النادي في بداية الموسم.



