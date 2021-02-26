ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رحيل اللاعبين.. حمادة صدقي يكشف سر تدهور نتائج الفريق في الدوري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي أن الفريق تأثر بشكل كبير برحيل بعض العناصر الهامة في بداية الموسم مثل أحمد شديد قناوي و عامر محمد عامر و موسى دياوارا و محمد رجب و محمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة .

وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الآداء يتحسن تدريجيًا مباراة تلو الأخرى ، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن .

واختتم  : تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين و تصعيد بعض الناشئين ، وهدف الفريق في الموسم الحالي هو البقاء في الدوري الممتاز .

وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي أمام إنبي والتى أقيمت بينهما بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 10 نقاط محتلا بها المركز الـ 16 بجدول الترتيب بينما صعد إنبي إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا

تبديلات الشوط الثاني .. حمادة صدقي يكشف سبب فوز الإنتاج الحربي على الجونة بالدوري

الإنتاج الحربي يستضيف إنبي فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالدوري .. اليوم

بعد حلمي طولان.. ظهور إصابة كورونا جديدة في إنبي قبل لقاء الإنتاج

في غياب طولان.. شوط أول بدون أهداف بين إنبي والإنتاج الحربي

الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي وإنبي

ترشيحاتنا

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن منطقتين رئيسيتين بالجيزة اليوم

بسبب معاكسة زوجته.. القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الإسكندرية

مسلمة وخريجة هارفرد ومستشارة سابقة لأوباما.. سيدة محجبة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها في مؤتمر للبيت الأبيض

أول رد فعل من كوكا عقب تألقه مع أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي

شاهد.. الخطيب يزور أسرة الراحل ثابت البطل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تتلقى رسائل تهديد من مجهول لأكثر من عام.. وصدمة بعد اكتشاف هويته

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟