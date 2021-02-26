رحيل اللاعبين.. حمادة صدقي يكشف سر تدهور نتائج الفريق في الدوري

أكد حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي أن الفريق تأثر بشكل كبير برحيل بعض العناصر الهامة في بداية الموسم مثل أحمد شديد قناوي و عامر محمد عامر و موسى دياوارا و محمد رجب و محمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة .





وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الآداء يتحسن تدريجيًا مباراة تلو الأخرى ، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن .





واختتم : تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين و تصعيد بعض الناشئين ، وهدف الفريق في الموسم الحالي هو البقاء في الدوري الممتاز .





وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي أمام إنبي والتى أقيمت بينهما بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.



