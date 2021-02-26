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أخبار العالم

مسلمة وخريجة هارفرد ومستشارة سابقة لأوباما.. سيدة محجبة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها في مؤتمر للبيت الأبيض

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
على مدار اليومين الماضيين، تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي صورة لسيدة محجبة أثناء وقوفها على منصة البيت الأبيض خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده. 

وتشغل سميرة فاضيلي، منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي، وهي أحد الأقليات التي برز أسمها في إدارة الرئيس جو بايدن، والذي يحرص على تمثيل طوائف وفئات كثيرة كانت مهمشة في إدارة سلفه دونالد ترامب. 

وفاضيلي هي محامية ومتخصصة في العلوم الاجتماعية، وهاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فاضيلي ورفيقة فاضيلي في السبعينات من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، إلى الولايات المتحدة.

تخرجت سميرة فاضيلي من جامعة هارفرد العريقة، وحصلت على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية، ثم  حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكلية ذاتها.

التحقت فاضيلي بوزارة الخزانة الأمريكي لينصب تركيزها على على القضايا المتعلقة بمؤسسات التمويل الجماعي وتمويل الإسكان والأعمال الصغيرة.

 كما كانت أيضا مستشارة أولى ورئيسة موظفي وكيل وزارة الخزانة للشئون الدولية، ثم انضمت كذلك لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بصفتها مستشارة أولى للسياسات في المجلس الاقتصادي الوطني، حيث غطت قضايا التقاعد والتمويل والتنمية المجتمعية والاقتصادية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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