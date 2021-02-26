أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء و19.25جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.07 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.88جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.86جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء و19.25جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.07 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.88جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.86جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.