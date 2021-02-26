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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:46 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم



سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء و19.25جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.07 جنيه للشراء و 22.30 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.88جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة

سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.86جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

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